Tielenaar Branderhorst wilde vroeger gescout worden door NEC

'Ik kwam uit de jeugd van Theole. NEC was de dichtstbij zijnde BVO-club, dus ik hoopte altijd dat wel dat NEC me zou scouten. Maar toen kwam Willem II. Via een omweg nu alsnog NEC. Mooi om bij een club in de buurt te gaan spelen en fijn voor mijn ouders, die dan niet zo ver hoeven te reizen. Ik was vroeger nooit echt fan van een club, maar omdat ik uit deze omgeving kom, ken ik de strijd tussen NEC en Vitesse wel.'

Branderhorst had vorig seizoen bij Willem II een basisplaats, maar liep toen een ernstige blessure op. 'Het ging heel goed. Het was mijn eerste seizoen in de basis, maar ik had pech dat ik mijn plek kwijt ben geraakt door zo'n langdurige blessure. Ik wil hier weer wedstrijden gaan spelen. Er is genoeg kwaliteit in dit team om de play-offs te halen. Een club als NEC moet veel hoger staan.'