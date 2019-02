Bijna-burgemeester Jacqueline Koops wil in Heerde na moeilijke tijd een nieuwe start maken

Zo is ze ondanks dat ze pas zes weken geleden aangenomen werd voor deze functie al verhuisd met haar gezin van Amstelveen naar Heerde.

Koops (49) ziet het burgemeesterschap in Heerde als een nieuwe start. Niet alleen voor haarzelf, maar ook voor haar kinderen van 8 en 5 jaar oud. Twee jaar geleden verloor zij haar man en vader van haar kinderen zeer plotseling aan kanker. Het gezin heeft daarmee een verdrietige periode achter de rug.

'Ik ga het gewoon doen'

'Ik kon hier een huis huren en dacht: ik ga het gewoon doen. Dan hoef ik ook niet heen en weer te rijden en dan kunnen de kinderen hier meteen wennen. Dan kan ik gewoon vol beginnen op 1 februari', vertelt Koops enthousiast.

'Ik woonde in een stedelijke omgeving met veel lawaai, veel uitlaatgassen, Schiphol in de buurt. Zelf ben ik opgegroeid in een klein dorpje in Zeeuws-Vlaanderen en dat trok gewoon al die tijd. Heerde ligt op de Veluwe in een hele mooie groene omgeving, dat vind ik gewoon heel fijn.'

Koops denkt dat ze zich snel thuis zal voelen in Heerde. 'In de vacaturetekst stond dat Heerde een christelijk en sociaal dorp is. Dat ben ik ook! Ik ben christen, dat is iets wat mij tekent, zowel innerlijk als uiterlijk. Sociaal is hoe ik denk, ik ben gewoon hartstikke sociaal.'

Politieke ervaring

Koops heeft veel politieke ervaring. Zo was ze al tussen 2010 en 2014 wethouder in Amstelveen. De afgelopen drie jaar was ze dat in de gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast is ze vijf jaar gemeenteraadslid geweest in Amstelveen. Verder heeft ze 14 jaar gewerkt als advocaat en was ze daarnaast mediator.

De gemeente Heerde is voor Koops de vuurproef als burgemeester. 'Ik verwacht vooral dat het een functie is waarbij je boven de partijen staat en waarbij je zorgt dat er in de gemeenteraad en het college goede besluiten genomen worden. Ik moet natuurlijk letten op de rechtsgeldigheid van besluiten. Daarnaast heb je als burgemeester je eigen dossiers: openbare orde en veiligheid vind ik leuk om te doen.'

Contact

Maar waar de nieuwe burgermoeder van Heerde zich vooral op wil focussen is het contact met inwoners, bedrijven, instellingen, organisaties en de buurgemeentes. 'Ik ben van plan om heel veel de wijken in te trekken en naar bijeenkomsten te gaan. Mensen zullen me ook zien als er iemand 100 jaar wordt of als een echtpaar 60 jaar is getrouwd. Dat vind ik oprecht heel leuk om te doen.'

In de profielschets van de nieuwe burgemeester, waar ook inwoners over mee mochten denken, werd gezocht naar een benaderbare en daadkrachtige bestuurder die niet bang is om te vernieuwen en verder kijkt dan de eigen gemeentegrenzen.

'Ik beschouw mezelf als een daadkrachtig bestuurder. Je moet gewoon besluiten nemen en dan moet je ook koersvast blijven.' Daarnaast zegt ze zeker verder te kijken dan de gemeentegrenzen. 'Er zijn zoveel taken die vanuit het Rijk naar gemeenten toe zijn gekomen. Daar heb je elkaar voor nodig.' Als voorbeeld noemt Koops het sociaal domein. 'Dat is echt lastig om in je eentje als gemeente te doen.'

Geen fusie

In het verleden werd wel eens gesproken over een mogelijke fusie tussen de gemeente Heerde en Hattem of Epe. Hoe denkt de nieuwe burgemeester daarover? 'Ik heb van de Heerdenaren zelf begrepen dat ze niet willen fuseren met andere gemeenten. Ze willen gewoon zelfstandig blijven. Dat is prima. Ik heb ook van de commissaris helemaal geen opdracht meegekregen om te kijken naar een fusie.'

Volgens Koops moet er in de toekomst wel gekeken worden in hoeverre de relatief kleine gemeente Heerde zelfstandig kan blijven. 'Maar het is altijd de politiek die daar over gaat. Ik als burgemeester heb daar niks over te zeggen.'

Maar eerst is er de beëdiging. Vanaf vrijdagmiddag zal ze officieel haar nieuwe rol bekleden. De agenda staat volgende week alle dagen volgepland. 'Ik heb er heel veel zin in, we gaan het gewoon doen.'

