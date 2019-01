Anders Wonen niet op Papesteeg in Tiel

Anders Wonen komt toch niet aan de Papesteeg in Tiel. Uit nader onderzoek blijkt dat op deze locatie de bestemming niet kon worden aangepast naar de functie ‘wonen’ zonder dat dat consequenties heeft voor de omliggende bedrijven, aldus de gemeente. De gemeente onderzoekt nu of andere locaties geschikt zijn.

Drie locaties worden daarvoor bekeken. Het gaat om een stuk grond op de hoek Schaarsdijkweg en de Lingeweg, Groenestraat ten westen van het Vuadabos en het terrein van Thedingsweert. 'Zodra er meer duidelijk is over de haalbaarheid, gaan we in gesprek met de omwonenden', laat de gemeente Tiel weten.

Anders Wonen voor mensen met psychische aandoening

In Tiel wonen mensen die niet in een woonwijk kunnen wonen. Dat komt door hun psychische aandoening. Daarom zoekt de gemeente een geschikte plek voor deze inwoners. Een plek waar 4 tot 6 woonunits kunnen staan. In iedere woonunit woont één persoon. De bewoners krijgen begeleiding, maar krijgen ook ruimte om zichzelf te zijn.

In veel gemeenten in Nederland zijn al vormen van Anders Wonen. De ervaring is dat de bewoners daar rustig wonen en leven, aldus de gemeente Tiel.