Aantal fastfoodrestaurants in Arnhem gelijk gebleven

Het aantal fastfoodrestaurants in Arnhem is de afgelopen vijf jaar gelijk gebleven. In de rest van Nederland is dit met zeventien procent gestegen.

Arnhem komt met zeven vestigingen van fastfoodrestaurants uit onder het gemiddelde aantal in Nederland. Uitschieters in dit lijstje zijn onder meer Amsterdam (52 restaurants) en Rotterdam (36 restaurants). 'Als je kijkt naar vijf jaar geleden is het aanbod in Arnhem stabiel gebleven. Toen was dit aanbod relatief gezien vrij fors, licht Guido Verschoor, horeca-adviseur en medeauteur van het onderzoek, toe. 'Arnhem heeft genoeg aanbod aan fastfoodrestaurants. Het zal me daarentegen niets verbazen als er meerdere bijkomen. Het is een kwestie van tijd tot andere fastfoodketens hun weg naar Arnhem gaan vinden.'



In Nederland is het totaal aantal fastfoodrestaurants gegroeid van 364 naar 422 vestigingen. Volgens Verschoor heeft deze groei enkele redenen: 'De groeiende vraag naar het gemak van fastfood speelt een grote rol. Bovendien heeft het grootste gedeelte van de fastfoodketens een bovengemiddelde investeringsmogelijkheid, dus zoeken ze naar nieuwe plekken om zich in te vestigen. Zo kunnen ze hun gebied en beleidsterrein uitbreiden.'