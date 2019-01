Nijmegen stap dichter bij werelderfgoed

Om de Unesco-status van werelderfgoed te bereiken worden in de gemeenten langs de grens, op verzoek van het rijk, belangrijke archeologische plekken aangewezen als rijksmonument. Dat is nodig om voor de Limes de Unesco werelderfgoedstatus te kunnen aanvragen. Zo beschermt de overheid het archeologisch erfgoed en wordt het voor de toekomst behouden.

Het Latijnse woord ‘limes’ betekende oorspronkelijk 'grenspad'. Later werd het woord synoniem met 'grens'. De Romeinse Limes is dus de grens van het Romeinse Rijk en loopt dwars door Nederland. Het grootste archeologische monument van Nederland, deels diep verscholen in de grond. Ook de rivier de Rijn is onderdeel van de limes.

Grote delen al werelderfgoed

Stukken van Nijmegen met de beschermde status van rijksmonument zijn delen van het Valkhof, de Hunerberg, het Kops Plateau en het tracé van het Romeins aquaduct. In bijna alle gebieden gold al de hoogste bescherming van de bodem, maar op enkele plekken op de Hunerberg nog niet. Op de Hunerberg bevinden zich de enige legioenskampen van Nederland. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten om akkoord te gaan deze gebieden ook rijksmonument te maken. De Rijksdienst voor Cultureel Erfoed start hiervoor nu de procedure op.

Grote delen van de Limes, die zich aan de noordelijke zijde van het rijk uitstrekte van Engeland (Muur van Hadrianus) tot de Zwarte Zee, zijn al werelderfgoed. In 2014 is het Nederlands deel van de Romeinse Limes geplaatst op de voorlopige lijst van het Werelderfgoed. In Gelderland loopt de grens door de gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Buren, Duiven, Lingewaard, Nederbetuwe, Nijmegen, Overbetuwe en Rijnwaarden.

De Limes in Gelderland (illustratie: romeinselimes.nl)

Nijmegen belangrijkste stad van Romeins Nederland

Nijmegen wijst vier plekken in de stad aan die deel uit gaan maken van de Unesco-aanvraag voor de Romeinse Limes: het Valkhof, de Hunerberg, het Kops Plateau en het tracé van het Romeins aquaduct. De archeologische resten in Nijmegen en langs de noordelijke grens van het Romeinse rijk zijn goed bewaard gebleven en geven een bijzondere inkijk in het leven aan de grenszone.

Nijmegen had als oudste stad van het land een grote legerplaats en daarmee een belangrijke rol aan de grens in het Romeinse rijk. Het was in de Romeinse tijd de belangrijkste stad in Nederland. Samen met dertien andere gemeenten, drie provincies, het rijk en Duitse overheden streeft Nijmegen naar de Unesco-status voor de Limes: werelderfgoed. De beslissing valt naar verwachting in 2021.