Hilckmann-advocaat zelf op vingers getikt. 'Onrechtmatig miljoen weggesluisd'

De advocaat van het ter ziele gegane slachthuis Hilckmann is zelf op de vingers getikt door de rechtbank. Hij heeft 1 miljoen euro weggesluisd met als doel dat te onttrekken aan beslag en verhaal. En dat is onrechtmatig zo oordeelt de rechtbank.

De zaak was aangespannen door de gemeente Nijmegen. Die ligt al sinds sinds 2016 met het slachthuis in de clinch over de 21 miljoen euro die de gemeente had overgemaakt naar Hilckmann voor verplaatsing naar Haps en behoud van werkgelegenheid. Maar begin 2016 trok Hilckmann de stekker eruit. In oktober 2017 oordeelde de rechtbank dat Hilckmann 7,5 miljoen moet terugbetalen.

'Rondpompen van geld'

Sindsdien zijn er voortdurend rechtszaken over de beslagen die Nijmegen heeft laten leggen op de tegoeden en het 'rondpompen van geld' om aan deze beslagen te ontkomen. Nu is dus ook advocaat Sander Drijber zelf doelwit van de gemeente.

Onrechtmatig

In een deze week gepubliceerde uitspraak oordeelt de rechtbank: 'De advocaat sluisde ruim een miljoen euro van cliënten weg naar de derdengeldenrekening van het kantoor om het te onttrekken aan beslag door de gemeente Nijmegen. Dat is onrechtmatig, zowel van de kant van de cliënten als van de kant van de advocaat.'

'Onbegrijpelijke uitspraak'

Sander Drijber is het daarmee oneens en gaat in hoger beroep. Zijn advocaat Martijn Lauxtermann noemt het 'onbegrijpelijke uitspraak' Volgens hem had de familie Hilckmann een derdenrekening nodig om 'overtallige gelden te kunnen stallen. Het openen daarvan is een beetje in het slob geraakt en toen is aan Sander Drijber gevraagd: kunnen wij jullie rekening gebruiken.'

'Nooit bedoeld om Nijmegen te benadelen'

De advocaat van Drijber betwist dat dit geld daar werd gestald om te voorkomen dat daarop beslag door de gemeente gelegd zou worden. 'Het geld op die derdenrekening was uitsluitend bedoeld om de afbouw van het bedrijf mogelijk te maken en onder meer bedoeld om lopende salarissen te betalen. Niet om de gemeente te benadelen.' Lauxtermann heeft de rechtbank meerdere malen aangeboden om hiervoor met bewijs te komen, 'maar de rechtbank heeft een vonnis uitgesproken zonder ons hiervoor de kans te geven.'

Tuchtrechtelijke maatregelen

De deken van de orde van advocaten in Gelderland Maaike Bomers, is een onderzoek gestart naar de gang van zaken. 'Het vonnis wijst erop dat het beschikbaar stellen van zo'n derdenrekening in strijd is met de regels. Wij doen nu onderzoek en afhankelijk van de uitkomst daarvan kunnen er tuchtrechtelijke maatregelen volgen.'

'Tevreden'

De gemeente Nijmegen is blij met de uitspraak. Woordvoerder Mariska Schok: 'De rechtbank is met ons van mening dat de advocaat onrechtmatig heeft gehandeld. Daar zijn we tevreden over.'