Leerlingen CCNV winnaars Wind Challenge scholieren

Uit handen van wethouder Christianne van der Wal kregen zij trofee, symbolisch in de vorm van een windmolen.

Inhoud presentaties

Scholieren van het RSG Singerbos en CCNV gaven in het Huis van de Huis van Harderwijk hun ideeën prijs over windenergie in Harderwijk. Leerlingen van beide scholen lieten via een presentatie niet alleen de berekende opbrengsten van de windmolens zien. Ook de wijze waarop de opbrengsten ingezet kunnen worden voor duurzame projecten in Harderwijk en/of Hierden.

Start wind Challenge

Op 14 november 2018 gaf wethouder Christianne van der Wal in het Huis van de Stad het startsein voor de Wind Challenge voor scholieren. De leerlingen werden toen uitgedaagd om hun ideeën uit te werken.

Jury

In de jury zaten wethouder Christianne van der Wal, Sander Fijn van Draat van de organisatie Endura namens de klankbordgroep en Huub Vervoorn en Mello Lorier namens het inwonerspanel. 'Alle presentaties hadden veel goede ideeën. Het niveau was hoog. De winnende inbreng paste net iets beter bij de ambities van de gemeente. Maar alle bijdragen gaan we zeker betrekken bij het verdere proces', aldus een enthousiaste wethouder.