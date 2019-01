Oud en jong doen onderzoek naar Tweede Wereldoorlog

Voor de oorlog woonden 49 Joden in Zevenaar. Ze maakten deel uit van de samenleving en hadden een winkel of werkten als veehandelaar. De kinderen gingen naar school en speelden buiten met de kinderen in de buurt. In de Grietsestraat stond een synagoge. Een tegel met tekst herinnert hier aan. Bij een bombardement in februari 1945 werden de synagoge en de huizen eromheen volledig verwoest.



Na de oorlog zijn veel boeken en artikelen geschreven over wat er gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er is veel onderzocht en verzameld. Willem Franck hoorde van zijn ouders en andere mensen veel verhalen over die tijd. Verhalen die gingen over gewone mensen die ongewone dingen meemaakten. Er zijn meer van dat soort verhalen, van mensen die het zelf hebben meegemaakt en van mensen die het van hun gehoord hebben.

'Of ik onderzoek wilde doen'

Willem Franck ging op zoek naar de verhalen van Joodse families die hier leefden. 'Het is allemaal begonnen bij een bezoekje aan Bocholt, waar mijn pa vroeger 'Arbeitzeinsatz' leverde.' Toen werd mij gevraagd of ik onderzoek wilde doen aar een Joodse vrouw die naar Zevenaar was gekomen en wat er mee gebeurd is, zo is het balletje gaan rollen.' De eersten die hij terugvond, waren twee vrouwen die in 1939 geboren zijn. Daarom heet het project waar hij mee bezig is ‘de meisjes van ‘39’. Een van die meisjes is de dochter van Abraham Goud, de laatste voorganger van de Zevenaarse synagoge. Die ‘meisjes’ zijn inmiddels bijna tachtig jaar. Willem Franck benadert zoveel mogelijk mensen uit die tijd. Mensen die zelf zaten ondergedoken of onderduikers in huis hebben gehad. Of die daar de verhalen over hebben gehoord.

Die mensen brengt Franck bij elkaar om over hun ervaringen te praten. Daar worden ook jongeren bij betrokken. Middelbare scholieren die meedoen met het gesprek en vragen kunnen stellen. Die gesprekken over het verleden zijn voor de jongeren de basis voor het schrijven van profielwerkstukken.

Nationale- en lokale geschiedenis

Margo Roerdink (18) studeert aan het Liemers College in Zevenaar. Aan het eind van haar studie moet ze een profielwerkstuk maken, een soort meesterproef als afsluiting van de middelbare school. 'Ik wist al vrij snel dat het over geschiedenis ging doen. Maar ik moest natuurlijk een onderwerp bedenken. De geschiedenisdocent was in contact gekomen met Franck en had mogelijke onderwerpen. Uiteindelijk kwam ik op dit onderzoek en dat leek me wel heel interessant.

Roerdink is zelf van een andere generatie en heeft de oorlog niet actief meegekregen. Toch weerhoudt haar dat niet van dit onderzoek. 'Ik leer op school heel veel en hoor ook veel verhalen van opa en oma. Dat maakt het wel interessant. Je hoort veel van de nationale geschiedenis en minder van de lokale geschiedenis.' Het raakt Margo wat er allemaal gebeurd is in en rondom Zevenaar. 'Ik heb veel verhalen gelezen van het station in Zevenaar, veel mensen waren ook niet blij dat ze teruggestuurd zijn, deden zelfmoordpogingen en dat raakt me wel.'

Help mee

'Er waren 49 joodse mensen in Zevenaar. Slechts 14 hebben het overleefd. Ik heb ook maar foto's van 14 personen. Van 5 heb ik één slechte foto en van 30 heb ik helemaal geen gezicht. En ik wil graag al deze mensen een gezicht geven.' Mensen kunnen mailen naar info@franckly.com wanneer ze foto's hebben of meer informatie over deze personen.

Ook Margo is nog op zoek naar meer informatie. 'Ik ben op zoek naar persoonlijke verhalen. Mensen die destijds (in de periode 1933-1940) iets gezien hebben op dat Zevenaarse station van deze Joodse vluchtelingen. Ook deze mensen kunnen mailen naar het eerder genoemde e-mailadres.