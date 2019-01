Gele Kubus verdwijnt uit Arnhem

Dat experiment is mislukt, heeft De Vroome nu toegegeven. Het was de bedoeling om een breed scala aan culturele activiteiten te houden in het tijdelijke bouwwerk, dat tot rond 1 oktober had moeten blijven staan. Daar is niet veel van terechtgekomen.



Arnhem Centraal heeft eerder onder meer op basis van berichtgeving door RTV Arnhem een interpellatiedebat aangevraagd. Daaruit bleek onder meer dat de kubus duurder én simpeler was geworden dan eerder de bedoeling was. Uiteindelijk heeft het een kleine twee ton gekost.



Wanneer de kubus nu van het Gele Rijdersplein verdwijnt, is onduidelijk. Het college zal met een nieuw plan komen voor de doorontwikkeling van het Gele Rijders Plein.