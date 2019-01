Jordy Thomassen van De Graafschap naar Australië

De 25-jarige spits maakt het seizoen op huurbasis af bij Adelaide United. Door de komst van Charlison Benschop was zijn kans op speeltijd nog minder geworden. Afgelopen weekend viel hij in de slotfase nog wel in tegen Excelsior.

Thomassen kwam afgelopen zomer over van Helmond Sport, maar was voornamelijk invaller bij De Graafschap. Hij stond slechts één keer in de basis. 'Australië is een grote uitdaging voor mij', laat de aanvaller op de website van Adelaide United weten. 'Ik kon ook naar clubs in Europa, maar na gesprekken met de club is dit iets waar ik graag deel van wil uitmaken.'