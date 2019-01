Koffie en cake op een begrafenis is geen zekerheidje meer

Gelderlanders willen graag een informele uitvaart zonder tradities en rituelen. De zwarte kleding mag bovendien in de kast blijven hangen. Dat blijkt uit onderzoek van de Uitvaartverkeringswijzer, een onafhankelijk informatiecentrum over uitvaarten.

Ook cake wordt niet meer op elke begrafenis op prijs gesteld. In het onderzoek is gekeken naar hoeveel procent van de Gelderlanders traditioneel koffie met cake wil ten opzichte van Gelderlanders die een afsluitende borrel met een hapje willen. Het is zo'n beetje 50-50.

Wel geeft Gelderland een uitgesproken voorkeur aan een informele uitvaart zonder tradities en rituelen. 'Vroeger' droegen mensen sneller zwarte kleding en werd traditionele muziek gespeeld. Er waren professionele kistdragers en werd dus dat kopje koffie met cake genuttigd. 'Tegenwoordig' willen mensen een informele uitvaart met fotoslideshows, woorden en speeches van vrienden of familie en favoriete muziek van een overledene. Kleding hoeft niet per se meer zwart en altijd netjes. In Gelderland geeft zo'n 75 procent de voorkeur aan een informele begrafenis.

Kist mag dicht

De Uitvaartverzekeringswijzer heeft ook gekeken naar verschillende leeftijdscategorieën. De groep 18-30 heeft andere uitvaartwensen van 75-plussers. 'Waar jongeren vooral kiezen voor een informeel en groots afscheid, een dichte kist en een borrel na de crematie, geeft de groep 75-plussers aan de voorkeur te hebben voor een intieme maar formele begrafenis en aansluitend een kopje koffie. Een wens delen ze: de kist mag dicht.'

'De wensen die kenbaar zijn gemaakt in dit onderzoek geven richting voor de toekomst voor de uitvaartbranche’, zegt Leon Schouten, directeur Uitvaartverzekeringwijzer. ‘Ik merk dat mensen bewuster nadenken over hun laatste wens en daarin het aspect van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid ook steeds belangrijker vinden.’

Ook geven Gelderlanders de voorkeur aan cremeren ten opzichte van begraven. Landelijk gezien zijn de motivaties hiervoor dat de kosten van cremeren lager zijn. Net als er minder zorg voor een graf is. En mensen willen hun nabestaanden niet opzadelen met onderhoud.

Andrea op de begrafenis

Het meest populaire nummer op uitvaarten is nog steeds Time to say goodbye (Con te partiro) van Andrea Bocelli en Sarah Brightman. Het nummer staat volgens Spotify en verschillende uitvaartondernemers op nummer 1 van de Uitvaart Top 50.

