Wethouder wil niet alle gegevens warmtenet openbaar maken. 'Je moet als overheid betrouwbaar zijn'

Niet alle informatie over de warmtenet-deal tussen Nijmegen en Nuon wordt openbaar gemaakt. Dat heeft de gemeenteraad woensdagavond besloten. Een aantal oppositiepartijen had hierom gevraagd, om precies te achterhalen wat er is misgegaan bij de totstandkoming van die deal. Maar volgens wethouder Tiemens kan niet alle informatie openbaar worden gemaakt omdat hiermee het vertrouwen bij Nuon wordt geschaad.

Eind vorig jaar oordeelde de rekenkamer hard over de totstandkoming van de deal met Nuon die een warmtenet exploiteert in de Waalsprong en het Waalfront. De besluitvorming van college was verre van transparant, zo oordeelt de rekenkamer en de raad heeft zodoende zijn controlerende taak niet goed kunnen vervullen.

Vraag om maximale openbaarheid

In februari gaat de raad Nijmegen hierover in debat en Theo de Wit van de PvdA wil hierbij maximale openbaarheid. Juist over afspraken die met Nuon zijn gemaakt. Zeker omdat het afspraken uit het verleden betreft. Theo de Wit (PvdA): 'Dingen van acht jaar geleden zou je best wel nu openbaar kunnen maken.'

'Nooit gevraagd om geheimhouding'

John Brom (Stadspartij DNF) die destijds als raadslid betrokken was bij vergaderingen over het warmtenet herinnert zich trouwens niets van enige geheimhouding. 'Dus waarom zou ik dan nu voor geheimhouding moeten stemmen?'

Maar volgens wethouder Tiemens is het nooit de bedoeling geweest om de stukken geheel uit de openbaarheid te onttrekken. 'Dat is dus in het voorstel misgegaan maar daar kwamen we eigenlijk pas afgelopen dagen achter.' Wat eerder ook al misging is dat de informatie op 27 november een dag lang online heeft gestaan op de website van de gemeente Nijmegen. Daarna liet het college de stukken snel verwijderen, maar sommige mensen hadden die toen al gedownload.

'Geen toestemming voor die paar stukkies'

Toch wil Tiemens niet alle informatie vrijgegeven. Van dertien pagina's zijn delen weg gelakt. Dat kan niet anders volgens haar. 'Met een publiek private samenwerking (Nijmegen en Nuon, red.) heb je te maken met een zekere vertrouwelijkheid om met elkaar samen te kunnen werken.'

De wethouder wil zich graag opstellen als betrouwbare overheid en zegt dat ze onlangs nog toestemming heeft gevraagd aan Nuon of deze gegevens vrij gegeven mochten worden. 'En die hebben we niet gekregen voor die paar stukkies op dertien pagina's.'

In februari gaat de raad in debat over de afspraken rondom het warmtenet.

Zie ook: