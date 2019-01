Oproep voor nieuwe drummer leidt tot bijzondere reünie: klasgenoten na 40 jaar herenigd

Een oproep van de band The Sec uit Vragender voor een nieuwe drummer heeft geleid tot een bijzondere reünie. Een van de geïnteresseerden bleek ruim veertig jaar geleden bij één van de bandleden in de klas te hebben gezeten.

'Het was heel apart. Er stond een reactie onder de oproep van ene Dimitri Muskens. Ik dacht meteen: die naam ken ik ergens van', vertelt Marion van Wijk namens de band. 'Ik heb hem vervolgens een bericht gestuurd. En wat blijkt, we hebben bij elkaar in de klas gezeten!'

Frank van Dijk sprak op Radio Gelderland met Marion van Wijk:

Dimitri en Marion raakten na hun eerste contact niet uitgepraat. 'Dat was hartstikke leuk, we hebben meteen allerlei herinneringen opgehaald aan onze tijd op de lagere school in Almelo. Het was toen al een hele leuke en aardige jongen.'

'Echte maatjes geworden'

Het bleef niet bij een gesprek over vroeger. Want Dimitri blijkt in al die jaren behoorlijk actief te zijn geweest in de muziekwereld. 'Hij heeft flinke dingen gedaan, techniek bij grote theaterstukken en heeft ook altijd in bands gedrumd. Dus hij kan nu ook nog eens goed drummen', vertelt Marion.

Ook bij de overige bandleden maakte de vroegere klasgenoot van Marion een goede beurt. 'Het klikte met de andere bandleden ook meteen. We zijn echte maatjes geworden en gaan voor elkaar!'