Ondanks protest Zeumeren gaat Barneveld door met onderzoek windturbines

Of er windturbines bij recreatiegebied Zeumeren komen is nog lang niet zeker, maar de gemeenteraad van Barneveld wil het gebied op voorhand niet uitsluiten van een onderzoek naar milieueffecten. Dit tot grote teleurstelling van bewoners en ondernemers in Voorthuizen.

'Dit was het moment om 'nee' te zeggen tegen de windmolens', zegt tegenstander Evert Brom. De actievoerders ervan overtuigd dat ze in een later stadium weinig invloed hebben.

Het gros van de partijen in de Barneveldse raad vindt dat dit niet het moment is om locaties uit te sluiten. 'Als Zeumeren ongeschikt blijkt, dan zal dit uit toekomstige onderzoeken blijken.' Dit tot teleurstelling van actievoerders in gele hesjes op de publieke tribune.

De gemeente Barneveld heeft klimaat hoog op de agenda staan. Het plaatsen van drie windmolens past perfect binnen de energievisie. Alleen oppositiepartijen VVD en LokaalBelang zijn op dit moment kritisch over het onderzoeken van Zeumeren. Judith van den Wildenberg van Burgerinitiatief vindt het protest uit Zeumeren niet gek: 'Wij denken dat veel mensen geen windmolens dichtbij hun huis willen, maar we staan nou eenmaal voor een grote opgave.'

'Toeristen zullen weglopen'

De actievoerders in de gele hesjes blijven strijdbaar. 'We hebben een topadvocaat in de armen genomen en onderzoeken onze mogelijkheden. Voorthuizen is afhankelijk van toeristen en die zullen weglopen als er windturbines hoger dan de Euromast komen', zegt Brom.

De actievoerders overwegen nu een gang naar de rechter om dit besluit alsnog terug te draaien.