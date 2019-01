Scout Carlos Aalbers en trainer Martijn Meerdink gast in De Week van Gelderland

Het duo kent elkaar van de trainerscursus 2 waar ze tegelijkertijd deel van uitmaakten. Aalbers is tegenwoordig hoofdscout van AZ in Alkmaar. Hij werkte in die rol ook bij FC Groningen. Maar het meest in het oog springend zijn de resultaten die Aalbers boekte bij NEC. Hij was de laatste technisch directeur in de Goffert die succesvol was. De inwoner van Beuningen zorgde zelfs voor een winst van naar verluidt 10 miljoen euro in Nijmegen.

Scoutingswerk

Martijn Meerdink uit Winterswijk was als voetballer onder meer actief voor AZ en natuurlijk De Graafschap waar hij onder meer de deze week overleden Jurrie Koolhof (59) als trainer had. Meerdink speelde zelfs een interland voor het grote Nederlands elftal. De Achterhoeker keert nu terug als jeugdtrainer bij zijn grote liefde De Graafschap. Ook Aalbers kende Koolhof overigens goed vanuit zijn periode bij FC Groningen waar ze allebei scoutingswerk voor deden.

De Graafschap en NEC

Meerdink en Aalbers praten vrijdag bij Omroep Gelderland uiteraard ook over de huidige situatie bij De Graafschap en NEC. De Graafschap staat laatste in de eredivisie, NEC 15e in de eerste divisie. De Week van Gelderland is een programma over de actualiteit. Het sportgedeelte is rond 17.15 uur op de radio en vanaf 17.40 uur op TV Gelderland.