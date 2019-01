Ouderen drinken vaak ongemerkt meer dan goed is

Een wijntje bij het koken, een borrel voor het slapen gaan. Ouderen drinken vaak ongemerkt meer dan goed voor hen is. In Doetinchem start daarom een pilot om ouderen te wijzen op risico's van alcoholgebruik.

De pilot start vandaag met een bijeenkomst voor professionals die veel met ouderen te maken hebben. In Dichteren/de Huet in Doetinchem komen huisartsen en wijkverpleegkundigen bij elkaar om voorlichting te krijgen over ouderen en alcohol. Professionals kunnen namelijk een belangrijke rol spelen bij preventie en vroegsignalering.

Alcohol komt harder aan

Volgens Marlou Spekschoor van het Kennisnetwerk ouderen West-Achterhoek kan het alcoholgebruik van ouderen regelmatig tot problemen leiden. Het lichaam kan naar mate je ouder wordt alcohol steeds minder goed afbreken, waardoor de reactie van het lichaam op alcohol steeds heftiger wordt. 'Ouderen kunnen bijvoorbeeld sneller vallen.' Ook alcohol in combinatie met medicijngebruik is gevaarlijk.

Regelmatig hebben ouderen te maken met verlies van werk, sociale contacten of belangrijke naasten. Dat ene wijntje bij het eten of de borrel wordt langzaam meer en de alcohol wordt een oplossing voor alle (negatieve) veranderingen in de omgeving. 'We zien dat er matig tot overmatig alcoholgebruik is. Overmatig is bij mannen meer dan 20 glazen bij week en bij vrouwen meer dan 14 glazen per week.'

'Bij jongeren is bekend dat het niet goed is voor de ontwikkeling van je hersenen. Bij ouderen gaat het om de lichaamssamenstelling. Met dezelfde hoeveelheid alcohol kunnen ouderen eerder dronken worden. Het wordt minder snel afgebroken.' Hierdoor neemt een risico op vallen toe en kunnen ouderen eerder op de eerste hup terecht komen.

Luister hieronder naar een gesprek met Marlou Spekschoor. De tekst gaat daarna verder.

Folder

Het Kennisnetwerk heeft ook een folder (pdf) ontwikkeld voor ouderen. 'Het is de bedoeling dat professionals de signalen bij ouderen die te veel drinken sneller herkennen, zodat we ze eerder door kunnen verwijzen en de juiste hulp kunnen bieden', aldus Spekschoor.

Zie ook: alcoholgebruik onder 55-plussers (pdf)