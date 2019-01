Meisje na uren uit hoogspanningsmast Warnsveld gehaald

De hulpdiensten rukten na de melding massaal uit naar de Vordenseweg. Ondanks de kou en sneeuwval zat het meisje uiteindelijk uren in de hoogspanningsmast. Waarom ze er was in geklommen, is niet duidelijk.

Foto: Persbureau Heitink

Toen het meisje eenmaal beneden was - rond 19.45 uur - is ze per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over haar toestand is niets bekend.

Behalve de politie, brandweer en ambulance was ook de traumahelikopter opgeroepen. De Vordenseweg was urenlang afgesloten.