Voormalig Kinderombudsman uit Zutphen positief over akkoord kinderpardon

Marc Dullaert, de voormalige Kinderombudsman uit Zutphen, is positief over het akkoord rond het kinderpardon.

'Het lijkt erop dat er zo'n 700 in Nederland opgegroeide kinderen mogen blijven. Ik ben nog voorzichtig, want alle individuele zaken moeten nog gewogen worden. Maar volgens mij mogen we blij zijn', laat Dullaert weten. 'En dat het pardon stopt, is volgens mij ook een goede zaak.'

Ondanks de volgens Dullaert positieve ontwikkelingen, heeft hij nog wel zorgen. 'De vraag is nu: hoe voorkomen we in de toekomst dat ouders met kinderen weer in lange procedures verzeilen?', vraagt de voormalig eerste Nederlandse Kinderombusman zich af.

'Het is belangrijk dat er een snelle en korte procedure komt. Voor het kind is het belangrijk dat er binnen een jaar uitsluitsel is. Euforie voor het moment, maar de duivel zit in de details.'

Akkoord over pardon

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bereikten dinsdag een akkoord over het kinderpardon. Het pardon is verruimd en het merendeel van de asielkinderen mag blijven, maar daarna verdwijnt de regeling. Woensdag debatteren de partijen verder. In Gelderland zijn de reacties vooralsnog afwachtend.

Zie ook: Akkoord kinderpardon zorgt voor voorzichtige reacties in Gelderland