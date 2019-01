Externe commissie gaat aandeel zandcrisis gemeente Barneveld onderzoeken

De volledige gemeenteraad van Barneveld wil dat een externe commissie het handelen van het college en de gemeenteraad in de zandcrisis gaat onderzoeken. In de gemeente Barneveld ligt 9000 ton omstreden grond van afvalverwerker Vink.

Het voorstel voor het raadsonderzoek van oppositiepartijen VVD en Burgerinitiatief kon rekenen op een raadsbrede steun: 'Wij willen bij dit onderzoek meer doen dan een schuldige aanwijzen.' Raadsleden willen met dit onderzoek terugkijken wat de rol van het college en de gemeenteraad in de zandcrisis is geweest. Oppositiepartij Lokaal Belang wilde eigenlijk liever een raadsenquete in plaats van een raadsonderzoek. Het verschil is dat bij een raadsenquête de betrokkenen onder ede worden gehoord.

Onderzoek vs enquete

Indiener Theo Bos van de VVD vindt de zwaardere raadsenquête nu niet nodig: 'Als tijdens het onderzoek blijkt dat er onvoldoende wordt meegewerkt, dan kunnen we altijd nog opschalen naar een raadsenquête.' Oppositiepartij Lokaal Belang had graag deze vergadering met het college willen spreken over de huidige ontwikkelingen in de grondcrisis, maar hun interpellatieverzoek kon niet op steun rekenen.

Gemeente wist van de grond

Zoals in deze tijdlijn te lezen is, komt de zandcrisis aan het rollen begin november 2018 als Zembla meldt dat vervuilde grond van het bedrijf in twee nieuwbouwwijken in Barneveld is gebruikt. De grond was verontreinigd met de giftige stoffen styreen en DDT (landbouwgif). Inmiddels is bekend dat de partij grond in twaalf gemeenten terecht is gekomen.

Eerder bleek uit onderzoek door de Gelderse Omgevingsdiensten en de GGD Gelderland-Midden dat de partij grond niet in woonwijken gebruikt had mogen worden. Volgens de instanties is er echter geen gevaar voor de volksgezondheid.

Tijdens een raadvergadering kort op die onthulling erkent de gemeente dat ze al langer wist van de grond. Al maanden om precies te zijn.