AVG-wet zit Nijmeegse basisscholen dwars

De AVG-wetgeving zorgt voor problemen bij de Schoolwijzer in Nijmegen. De Schoolwijzer is het systeem waarmee ouders hun kind inschrijven voor de basisschool. Door de nieuwe regels is het aantal aanmeldingen in vergelijking met andere jaren flink afgenomen.

De gemeente Nijmegen stuurde afgelopen jaren alle ouders van kinderen die de basisschoolleeftijd bereiken een brief over de Schoolwijzer. Maar sinds de nieuwe privacywetgeving gebeurt dat niet meer. Het gevolg is dat ouders mogelijk niet op de hoogte zijn van de manier van inschrijven.

Schoolwijzer stelt dat op dit moment nog zo'n dertig procent van de kinderen moet worden ingeschreven. Dat percentage is veel hoger dan afgelopen jaren rond deze tijd en betekent mogelijk dat veel ouders niet van de inschrijving weten.

Eerlijke kans

Schoolwijzer deelt basisschoolkinderen in op basis van diverse factoren, waardoor kinderen een eerlijke kans krijgen. Daarmee vervult Schoolwijzer een belangrijke functie in het terugdringen van segregatie op scholen en geeft het ouders in een achterstandssituatie die minder goed bekend zijn met geldende procedures even veel kans.

Maar daarvoor is het wel noodzakelijk dat kinderen voor het schooljaar 2019/2020 vóór 1 maart worden ingeschreven via Schoolwijzer. Dan vindt de eerste en meest bepalende matching plaats. In de loop van het voorjaar volgen er nog twee matchingsronden. Het kan dan zijn dat de school van eerste voorkeur na de eerste ronde al helemaal vol is wat betreft aanmeldingen.

De schoolbesturen zeggen zich in te zetten om ouders op andere manieren te bereiken. Ondertussen wordt voor de toekomst geprobeerd om de wetgeving te versoepelen.