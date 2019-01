VIDEO: Jonge Achterhoekers willen na heldendaad een voorbeeld zijn: 'Help elkaar gewoon!'

'Je doet wat je denkt dat goed is', vertelt student verpleegkunde Bram, die gelijk te hulp schoot toen hij merkte dat er een man onderuit was gegaan in het park langs de Akkermansbeek. 'Niks doen is geen optie.'

Terwijl Niels het alarmnummer belde, startte Bram met het reanimeren. 'Ik had van de les meegekregen dat je ongeveer zo hard moest drukken dat je bijna de ribben kan breken, je hoorde het ook kraken. Ik ben het aantal compressies blijven tellen en dat gaven we door aan de alarmcentrale, tot de hulpdiensten er waren.' Een arts in opleiding die toevallig passeerde nam de reanimatie vervolgens over, waarna de man naar het ziekenhuis is overgebracht.

'Help elkaar gewoon'

Hoewel de exacte status van de man die werd gereanimeerd niet bekend is, hebben Niels en Bram gehoord dat hij aan de beterende hand is. Ze hopen met hun daad een voorbeeld te zijn voor anderen. 'Ik zie het niet als een heldenactie', benadrukt Bram. 'Ik hoop dat we andere aanzetten om actie te ondernemen in dit soort situaties. Als je er zelf had gelegen, had je ook gewild dat iemand je helpt.' Niels vult hem aan: 'Het is gewoon een plicht, help elkaar gewoon.'



