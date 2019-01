Beelden gezocht van Kaaisjouwers; 'De levende kranen die Nijmegen welvaart brachten'

'De 20 tot 30 mannen losten en laadden de goederen voor de stad. Dit moet heel zwaar werk geweest zijn.' De kaaisjouwers en hun gezinnen woonden in het arme gedeelte van Nijmegen: 'Ze woonden in de benedenstad zoals dat in die tijd genoemd werd. Je hoefde het als kaaisjouwer dan ook niet in je hoofd te halen om in de bovenstad te komen. Er werd letterlijk op deze mensen neergekeken'.

Doordat Antonie zelf een schipperskind is, vindt hij de kaaisjouwers een mooi onderwerp uit de Nijmeegse geschiedenis waar hij een film over wil maken. 'Ik ben gaan uitzoeken wat ze voor de stad hebben betekend en ben er achter gekomen dat dit stukje geschiedenis over Nijmegen onderbelicht is gebleven.'

In de TV uitzending van Gelderland Helpt doet hij dan ook een oproep voor beeldmateriaal van het leven van de kaaisjouwer in Nijmegen maar ook daarbuiten: 'Het gaat om beelden van kaaisjouwers door heel Europa, want uiteindelijk moet het beeld het verhaal vertellen'.

Kunt u Frank Antonie helpen aan beeldmateriaal? Reageer dan via Gelderland helpt.