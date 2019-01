Pizza’s voor daklozen

De actie startte al eerder in Amsterdam. Het Arnhemse restaurant doet mee op verzoek van Stoelenproject De Duif, een nachtopvang voor daklozen aan de Spoorwegstraat. 'Ik had al eerder van de actie gehoord', zegt Hein Egberts, eigenaar van Pizzabakkers in Arnhem. 'Ik was meteen aan boord.'



Het enthousiasme in zijn stem is duidelijk, net zoals zijn oproep aan alle Arnhemmers om iets voor daklozen te doen in de winter. 'Zeker in deze koude periode is het belangrijk dat die mensen een warme maaltijd krijgen.'



De actie duurt de gehele winterperiode. 'Waarschijnlijk tot en met maart. Als dit positief uitpakt, wat ik zeker verwacht, gaan we dit soort acties misschien wel vaker doen.'