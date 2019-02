Lochems oorlogsmuseum kan aan de slag

Het aan de Walderstraat geplande oorlogsmuseum in Lochem kan van start. Dankzij een gift van 7500 euro en hulp van enkele plaatselijke ondernemers kunnen de werkzaamheden beginnen. Berry Swarthoff hoopt dat de deuren rond de herdenking van 4 en de viering van 5 mei open kunnen. Swarthoff is al 35 jaar actief als organisator van de WO2-herdenkingen in de Achterhoekse stad. Hij onderhoudt ook de contacten met de nog levende bevrijders van Lochem; veteranen van het Somerset & Wiltshire Regiment. Van de ooit 150 mannen zijn er nu nog 4 over, waarvan één onlangs 100 jaar oud werd. Swarthoff hoopt dat zij de opening nog mogen meemaken.

Stichting Liberation Museum

De oprichtingsakte van Stichting Liberation Museum Lochem is gepasseerd en de gemeente staat positief tegenover het initiatief, maar heeft geen beleid voor financiële steun aan musea. Aan Walderstraat 15 zal na het nodige opknapwerk de collectie (nu nog bij Swarthoff in de kelder) een plek moet krijgen. Jean Kreunen die lange tijd het Achterhoeks Museum 1940-1945 in Hengelo runde is ook enthousiast: "Als je zoiets wilt doen, moet je het nu doen met alle herdenkingen die op komst zijn. En de collectie van Berry is heel erg de moeite waard en nu niet te zien voor een groot publiek". Maar Kreunen zegt ook dat voor de langere termijn steun van gemeente (facilitair bijvoorbeeld) echt nodig is en dat ook de inzet van vrijwilligers absoluut noodzakelijk is.

Tankperiscoop uit een Sherman-tank die bij Lochem door een panzerfaust werd geraakt. Op één man na kwamen de inzittenden om. (foto Berry Swarthoff)

Complete geschiedenis van Lochem vertellen

Uiteindelijk wil Swarthoff een museum dat de complete tijdlijn van Lochem in beeld brengt, dus vanaf de oertijd tot het meer recente verleden. Hij roept dan ook andere geschiedenis-kenners op om mee te denken. Maar voorlopig ligt de focus nog op de Tweede Wereldoorlog en dan meer specifiek op de bevrijding van Lochem op 2 april 1945. De initiatiefnemer wil ook graag scholen bij zijn museum betrekken en een educatief pakket over Lochem aanbieden.

Geld maakt in ieder geval opstart mogelijk

De gift van Fonds 1819 maakt in ieder geval de start mogelijk, maar voor de lange termijn is er meer geld nodig. Eigenlijk wilde de ondernemer, die ook een restaurant runt, in april al open maar dat blijkt nu niet haalbaar. Diverse fondsen en de gemeente Lochem zijn gevraagd om financiële steun en Swarthoff is crowdfunding gestart via deze site. Voor 2020 heeft de Lochemmer ook grote plannen, maar voor nu vindt hij het al geweldig als in mei het eerste publiek het museum binnenloopt.