Jacko Folkerts van de biologische slagerij de Groene Weg gaat met pensioen

Folkerts vader was werkzaam in de export van vlees, hij groeide dus op in de vleesindustrie. Als jongen verdiende hij wat bij door mee te helpen op de slachtplaats. Aanvankelijk wilde hij kok worden, maar zijn vader zag daar weinig heil in. In plaats daarvan ging Jacko naar de slagersvakschool. Daar kreeg hij onder meer les van Peter de Ruijter, een van de twee oprichters van de Groene Weg.

Kort voordat hij zijn opleiding had afgerond, in 1983, werd hij gevraagd om slager bij De Groene Weg te worden, in een klein pand in Utrecht. In 1987 begon hij zijn winkel in de Arnhemse Steenstraat. Omdat het EKO keurmerk voor biologisch vlees nog niet bestond, werkte de Groene Weg volgens de biologisch dynamische richtlijnen van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie.



Moest hij in de beginjaren nog regelmatig folders uitdelen over wat biologisch vlees precies inhield, nu kan Jacko Folkerts zich beroepen op een grote groep vaste klanten, van wie velen uit principe biologisch vlees kopen. De vertrouwdheid met die vaste klantengroep maakt het afscheid ook lastig. Maar Folkerts vindt het mooi geweest. Het is een mooi, maar zwaar beroep, zegt hij erover.



Vanuit de horeca is ook steeds meer vraag naar biologisch vlees. Niettemin vindt Folkerts dat er nog veel te winnen valt op dit gebied. Volgens hem is na zestig jaar biologisch nog altijd te klein.