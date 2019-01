Stichting Jaimy zoekt collectanten voor wedstrijd Vitesse-Heerenveen

Stichting Jaimy zet zich in voor kinderen met kanker. Ze is opgericht door Hein en Tonny van Boxel, die hun zoon Jaimy op 9-jarige leeftijd aan de ziekte verloren. Tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis viel het Jaimy op dat er weinig speelgoed voor zijn medepatiëntjes beschikbaar was en begon hij zelf met inzamelen van speel- en leermateriaal.



Na zijn overlijden besloten zijn ouders Hein en Tonny zijn werk voort te zetten. Zo verzamelen ze speel en leermateriaal voor vijf kinderoncologische centra verspreid door heel Nederland, en helpen ze mee daar speciale speelruimten voor kinderen met kanker te realiseren.



Voor de collecte is Stichting Jaimy nog op zoek naar 30 collectanten die voorafgaand aan de wedstrijd geld willen ophalen. In ruil daarvoor mogen de collectanten de wedstrijd bijwonen. Meer informatie over de aanstaande collecte en de stichting zelf is te vinden op www.stichtingjaimy.nl