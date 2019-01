OM vindt nog eens 1 miljoen versleutelde berichten in onderzoek Danny M.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nog eens 1 miljoen versleutelde berichten van criminelen gevonden, onder meer in het onderzoek rond Nijmegenaar Danny M. De berichten stonden onder meer op een server in Canada.

De server is op verzoek van de Nederlandse autoriteiten in beslag genomen. Eerder ontdekte het OM al meer versleutelde berichten op de server, maar aanvullend onderzoek bracht nog eens talloze berichten aan het licht. In een ander onderzoek werd ook een server in Costa Rica in beslag genomen. Ook daar stonden veel berichten op.

Het gaat om berichten van zogenoemde PGP-telefoons, waarmee criminelen elkaar versleutelde berichten sturen. PGP staat voor Pretty Good Privacy. Volgens het OM stonden de nu opgediepte informatie onder meer op back-upsystemen. De nieuwe gegevens zijn bruikbaar in tientallen strafrechtelijke onderzoeken, aldus het OM.

'Ik denk dat mijn telefoon wordt afgeluisterd'

Onder andere in de zaak Willemsbos, waarin tot 10 jaar cel is geëist, waren in eerste instantie geen berichten te vinden. Maar in de aanvullende gegevens zaten ze wel.

In de back-upberichten stond onder meer: 'Vriend, ik ben vorige week een hele middag ondervraagd door de politie en ik denk dat mijn telefoon wordt afgeluisterd…. Ik dacht dat we professionals waren!!!! Ik heb alles voor jullie opgelost!!!'. En in een moordonderzoek vraagt de opdrachtgever: 'Als jullie hem op klaarlichte dag doen, worden jullie allemaal goed beloond.'

Bedreiging Nijmegenaar

De in 2016 aangehouden Danny M. leverde als eigenaar van telecombedrijf Ennetcom PGP-apparatuur aan criminelen. Die hebben het sindsdien op hem voorzien. In maart 2016 werden er schoten afgevuurd op zijn woning aan van de 22-straat in de Nijmeegse wijk Hegdambroek. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls sloot de woning vorig jaar uit veiligheidsoverwegingen.

Danny M. verblijft mogelijk in het buitenland. Het is nog onduidelijk wanneer hij in Nederland voor de rechter moet verschijnen.