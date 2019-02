Maak kennis met de pluimveehouderij en help mee wilgen knotten?

De biologische pluimveehouderij De Lankerenhof in Voorthuizen is gelegen in een bijzonder landschap. Wij, Chris en Marjanne Borren, willen het landschap herstellen en waar mogelijk verdwenen landschapselementen terug brengen. Zaterdag 16 februari 2019 gaan we op de boerderij wilgen knotten en in maart gaan we een haag terug planten. Dit doen wij samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland. We zoeken enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om hen hierbij te helpen.

Wilt u graag een handje helpen? U hulp is van harte welkom. Meld u zich aan via Stichting Landschapsbeheer Gelderland of reageer hieronder!