Airbagdief Dichteren herkenbaar in beeld

Een dief die het gemunt heeft op airbags in de Doetinchemse wijk Dichteren, is dankzij een particuliere beveiligingscamera herkenbaar in beeld gebracht. De beelden waren dinsdagavond te zien in Opsporing Verzocht.

In het opsporingsprogramma waren een inbraak en een poging tot inbraak te zien door de man in nacht van 16 op 17 september 2018. Tegen de ochtend breekt hij een Volkswagen Up open aan het Garonnedal en steelt in een paar minuten de airbag. In dezelfde nacht probeert hij in te breken in een auto van hetzelfde type, maar omdat de sensorlamp aan springt staat de man herkenbaar in beeld en druipt af naar een volgend doelwit.



De man wordt verdacht van nog eens tien auto-inbraken in Doetinchem een week later. Mogelijk is hij niet alleen in de Achterhoek actief. Mensen met tips kunnen de opsporingstiplijn bellen via 0800-6070.