Bruls wil gesprek over 'dronken en doorgesnoven raddraaiers' rond oud en nieuw

De brandweer telde tijdens de jaarwisseling veertig incidenten, met als grootste de brand in het appartementencomplex in de Kolpingbuurt. Verder waren er drie autobranden, drie aanhoudingen en jeugd in Neerbosch-Oost die met bivakmutsen op en stenen in de hand door de wijk liep. Op diverse plekken in centrum was sprake van beroving en zakkenrollerij.

Het aantal incidenten viel mee in vergelijking met voorgaande jaren. Bruls: 'De afgelopen jaarwisseling is zonder grootschalige incidenten verlopen. Toch moeten we als lokale gemeenschap wel verder willen kijken.'

'Tijd van hulpdiensten kan beter besteed worden'

De politie zette tijdens de nieuwjaarsnacht 90 procent van de beschikbare capaciteit in. Ook de brandweer was volop in touw. Hulpdiensten waren bovendien veel tijd kwijt aan de voorbereiding. 'Tijd die ze ook aan andere nuttige zaken hadden kunnen besteden', zegt Bruls. Hij wil nu met de Nijmegenaren in gesprek 'over de vraag hoe we in de toekomst dit feest met elkaar willen vieren, om te voorkomen dat dronken en doorgesnoven raddraaiers ermee aan de haal gaan.'

Gesprekken met bekende Nijmegenaren

Daarom neemt de gemeente het initiatief voor gesprekken met inwoners. Bruls denkt daarbij onder meer aan een gesprekstafel met bekende Nijmegenaren en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. Maar ook aan een enquête via het digitale stadspanel.

'Gaat verder dan vuurwerkvrije zones'

Het afgelopen jaar waren er al drie vuurwerkvrije zones in de Waalstad, Twee in Tolhuis en één in Neerbosch-Oost. Maar Bruls stel: 'Het is onjuist om te denken dat vuurwerk alleen het probleem is. Er zijn ook mensen die hebben feesten georganiseerd waardoor ze de overlast bij zich hebben gehouden en de buurt geterroriseerd is.

Halverwege dit jaar wil Bruls met de raad in debat over de invulling van het komende nieuwjaarsfeest. 'We moeten het tijdig oppakken, anders is het te kort dag.'