Wist jij dat Loekie de Leeuw ooit in Dieren stond?

Wie kent hem nog? Het vrolijke leeuwtje Loekie dat vroeger de STER-reclames opvrolijkte. Woensdagavond keert hij vooralsnog éénmalig terug op televisie. Vroeger stond hij lange tijd in het museum TV Toys in Dieren.

De voormalig directeur van TV Toys, Paul van den Heuvel, weet zich dat nog goed te herinneren. 'Wij hadden de echte Loekie in ons museum staan. Dat was in de tijd dat wij een hele Loekie-expositie hadden. Dat zal zo rond 2001 zijn geweest.'

Geestelijk vader van Loeki

Om Loekie naar Dieren te krijgen had Van den Heuvel veel contact met Louise Geesink, de dochter van Joop Geesink. Joop Geesink was de geestelijk vader van Loekie de Leeuw. 'Zo hadden we niet alleen Loekie, maar hadden we bijvoorbeeld ook spullen die zijn gebruikt voor de filmopnames van Loekie. Uiteindelijk hebben Louise Geesink en ik veel contact gehad om die expositie vorm te geven.'

Bekijk hier een van de laatste reportages over TV Toys:

De expositie was in trek bij de bezoekers, weet Van den Heuvel nog. 'We hadden die jaren bijna 50.000 bezoekers en de reacties waren altijd positief.'

Terugkeer op televisie

Loekie was van 1972 tot 2004 op televisie en verdween daarna. Onlangs pakten dj's van NPO Radio 2 de handschoen op om Loekie terug te krijgen op televisie. Binnen een dag waren er bijna 20.000 handtekeningen binnen. 'Geweldig natuurlijk. Ik ben er ook groot mee geworden, de filmpjes maakten de reclame aantrekkelijk. Het is mooi dat ze het weer oppakken en het zegt genoeg dat zoveel mensen dat leuk vinden', zegt Van den Heuvel.

Bekijk hier wat Loekie de Leeuw-filmpjes:

De directeur van cadeauwinkel 'Tante Hannie' in Nijmegen hoopt ook op een definitieve terugkeer van Loekie op televisie. 'Dat trekt uiteindelijk waarschijnlijk weer mensen naar onze souvenirs rond Loekie. Maar misschien kunnen we dan ook de expositie over Loekie weer eens uit de mottenballen trekken', zo besluit Van den Heuvel.