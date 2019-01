Nijmegen: 'Onderzoek geweigerde daklozen klopt niet'

Wethouder Bert Frings is er duidelijk over: 'Eentje is er geweigerd en dat is niet goed.' De Nijmeegse wethouder doelt op één van de vijf mystery guests die zich afgelopen najaar als daklozen meldden bij nachtopvang de Hulsen in Nijmegen. Dat gebeurde in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid om te kijken hoe het is gesteld met de maatschappelijk opvang in 43 gemeenten.

Onterecht 'geweigerd'

Voor twee was er ook geen plek maar er zou naar een alternatief gezocht worden. Maar omdat de twee zich tijdig kenbaar maakten als mystery guests is die zoektocht gestaakt. Toch zijn ze in het onderzoek meegenomen als 'geweigerd'. En dat klopt dus niet volgens wethouder Frings. Hij vraagt het ministerie om de uitkomsten aan te passen.

'Het blijft mensenwerk'

En wat betreft die ene dakloze die wel is geweigerd? Frings: 'Het blijft mensenwerk. Dat is in dit geval niet goed gegaan. De medewerker had net zo lang moeten zoeken bij andere instellingen totdat er wel een plek gevonden was.'