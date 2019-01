Akkoord kinderpardon: voorzichtige reacties in Gelderland

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie bereikten dinsdag een akkoord over het kinderpardon. Het pardon is verruimd en het merendeel van de asielkinderen mag blijven, maar daarna verdwijnt de regeling. Woensdag debatteren de partijen verder. In Gelderland zijn de reacties afwachtend.

De afgelopen jaren werden meerdere families verblijd met goed nieuws. Zo mocht de familie Pham uit Wageningen in Nederland blijven en hoorden de Kazakse families Slesarenko (Wijchen) en Sarkissian (Rheden) en zes Arnhemse families dat zij zich dankzij het kinderpardon voorgoed in Nederland mochten vestigen. In Nijmegen kreeg het Iraakse gezin Khamo in 2014 hetzelfde nieuws te horen.

Andropov

Er zijn echter ook voorbeelden waarin het minder voorspoedig is gegaan. Zo moest de familie Andropov uit Culemborg het land verlaten. Zoons Maksim en Dennis keerden later op een toeristenvisum terug, maar werden in afgelopen najaar opnieuw uitgezet. Susanna van Citters van het Burgerinitiatief Kinderpardon Culemborg weet nog niet hoe het kinderpardon van invloed zal zijn op de situatie van de Andropovs.

'Ik heb geen idee hoe dit uit gaat pakken. Ik heb begrepen dat er opnieuw wordt gekeken naar het dossier van de asielkinderen, wie er kan blijven en wie niet. Maar de informatie is tot nu toe nog vaag, want wie valt waaronder en op basis van welke criteria?', vraagt Van Citters zich hardop af.

Psychische schade

Volgens haar staat vast dat Maksim en Dennis psychische schade opliepen door alle gebeurtenissen van de laatste jaren. 'De kinderen zitten in Oekraïne iedere week bij de psycholoog. En hun zusje zegt nog dagelijks dat ze naar huis wil. Het lukt hun moeder niet om een school te vinden, hoe ze haar best ook doet.'

'De huidige ontwikkelingen in Nederland geven weer wat hoop. Al moet ik erbij zeggen dat het nauwelijks om mensenrechten gaat. De schade van het kind staat onderaan de prioriteitenlijst', zegt Van Citters. Ze hoopt dat het kabinet het akkoord woensdag door de Tweede Kamer loodst. 'Ze hebben er een nachtje over kunnen slapen, hopelijk nemen ze wat menswaardiger beslissingen. Ik ben blij dat het kinderpardon in elk geval weer op de agenda staat.'

Grilligheid

Een Armeens gezin uit het Achterhoekse Lintelo wacht de ontwikkelingen ondertussen ook gespannen af. Hun adviseur Jan Winters wil nog niet juichen. 'Daarvoor is het nog te vroeg. Door de grilligheid van de politiek kan het eigenlijk nog alle kanten opgaan. We willen heel voorzichtig zijn.'

Winters acht de kans niet reëel dat het akkoord alsnog klapt. 'Maar we weten het niet zeker. Daarom blijven we nu vooral hopen', zegt hij.