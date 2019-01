Abena verlaat De Graafschap met pijn in hart

'Het doet mijn hartje wel een beetje pijn', aldus Abena over zijn vertrek. 'Doetinchem, de supporters, dat laat ik allemaal achter. Het was mooi zolang het heeft geduurd, maar nu ga ik een nieuw avontuur aan.'

'Niet meer aan spelen toe'

De verdediger is een beoogd basisspeler bij Trnava en krijgt de kans om op zijn favoriete positie centraal achterin te spelen. Dinsdag stond hij al negentig minuten in het veld in de met 3-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Arsenal Kiev. 'Ik had wel bij De Graafschap willen blijven, maar ik kwam niet meer aan spelen toe. Toen kwam mijn zaakwaarnemer met deze club. Eerlijk gezegd dacht ik eerst, wat moet ik in Slowakije gaan doen?', vertelt Abena. 'Maar ik ben er naartoe gevlogen, heb de club en de mensen gezien en ik moet zeggen dat het me goed beviel.'



De regerend kampioen van de Fortuna Liga speelde eerder dit jaar nog in de Europa League en werd uitgeschakeld in een poule met Fenerbahce, Dinamo Zagreb en Anderlecht. 'Veel van die spelers zijn vertrokken, dus ik weet niet wat ik in de competitie van het niveau kan verwachten', geeft Abena aan. 'Maar op de training is het niveau aardig hoog.'

'Spreken de voetbaltaal'

Communiceren in een team vol Slowaken, Tsjechen en Brazilianen is nog wel een ding. 'Het is een heel avontuur om je verstaanbaar te maken', zegt de in Paramaribo geboren verdediger lachend. 'Gelukkig spreken we allemaal de voetbaltaal. Daar redden we ons mee en als we klaar zijn met trainen proberen we elkaar woorden te leren en zo elkaar te leren kennen.'



Engeland blijft de droom

De verdediger heeft een contract tot het einde van het seizoen getekend bij de nummer acht van Slowakije. 'Ik heb daar expres voor gekozen, zodat ik daarna kan kijken naar mijn mogelijkheden', legt Abena uit. 'Mijn ultieme doel is en blijft Engeland, dus mocht er een aanbieding vanuit dat land komen zal ik daar altijd naar kijken. Ik sluit echter niet uit dat De Graafschap in de toekomst ook een optie is, want De Graafschap is en blijft wel mijn cluppie.'