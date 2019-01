VIDEO: Levensgrote Nachtwacht mét afgesneden delen te koop in Duiven

Bijna 350 jaar geleden op 4 oktober 1669 stierf hij, Nederlands bekendste kunstschilder Rembrandt van Rijn. Het bekendste werk van de molenaarszoon uit Leiden is zonder twijfel De Nachtwacht. Het schilderij werd geschilderd in 1642 voor de kloveniersdoelen, een verenigingsgebouw van de Amsterdamse schutterij. Met het origineel is iets bijzonders aan de hand.

De nachtwacht bijzonder?

Jazeker, want zowel de linker als rechter zijkant missen een stuk en ook de hoogte van het origineel is destijds ingekort om in 1715 op zijn nieuwe plaats te kunnen hangen: Het Paleis op de Dam. Het originele formaat zoals hij in Duiven staat is 4,2 meter hoog en 5 meter breed. Dat is 60 centimeter hoger en breder dan het icoon dat naar schatting 500 miljoen waard is.

De versie die in Duiven hangt moet tussen de 17.500 en 22.500 opbrengen zegt Albert Keddeman van veilinghuis Derksen. Dat is aanmerkelijk minder voor meer oppervlakte schilderij. 'We veilen het stuk op maandag 4 februari om 20.00 uur. Wie wil mag erbij aanwezig zijn, maar je kunt ook live meekijken en bieden via de website van het veilinghuis.'

Gemaakt uit rancune

De replica is jaren geleden gemaakt in opdracht van de vorige eigenaar van het edelstenenbedrijf. 'Hij was bij het Rijksmuseum en wilde niet de volledige entree betalen voor een schilderij dat hij voor 80% te zien zou krijgen. Dat ging natuurlijk niet door, daarop dacht hij: ik ga het museum een hak zetten', aldus bedrijfsleider Marijke Tijdink.

De directeur ging vervolgens op reis in China en bezocht een plek waar meesterwerken nagemaakt worden en deed zelf een duit in het zakje door hen de opdracht te geven om De Nachtwacht naar de originele verhoudingen na te maken. Al met al was hij zo'n 15.000 euro kwijt voor het maken. Een schijntje, want het aantal manuren dat in het werk zit is enorm. 'Zeker 17 mensen hebben hieraan gewerkt. Ik geloof dat ze het in 9 maanden gemaakt hebben'.

Onopvallend schilderij

Het schilderij hangt in de hoek van edelstenenbedrijf Ruben Robijn, waar Lenie en Willie Staring al zo'n 1,5 jaar als liefhebbers van edelstenen komen. 'Het kunstwerk is mij nooit opgevallen eigenlijk, je bent gewoon helemaal geïnteresseerd in de stenen.'

De kans dat deze replica op Hollandse bodem blijft is niet groot want er is internationale interesse. 'Ik denk dat hij een Russisch paspoort gaat krijgen', zegt veilingmeester Keddeman. 'Als je de ruimte hebt voor zo'n uniek stuk en je hebt de portemonnee. Vind dan nog maar eens zo'n stuk. Dat gaat je vandaag, deze week of dit jaar ook niet lukken.'