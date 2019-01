Zangeres Kim Wilde komt naar Arnhem

Kim Wilde bestormde vanaf 1981 met new wave hits de Europese hitparades. Haar debuut 'Kids in America' was meteen een internationaal succes, gevolgd door songs als 'You Keep Me Hanging On', 'Cambodia', 'View from a Bridge' en 'Never Trust a Stranger'.

Haar nummers zijn volgens concertorganisator Luxor Live soms een tikkeltje ruig, maar tegelijk gevoelig door de melancholieke klank van haar stem.

In de jaren '90 laste ze een muzikale sabbatical in maar ze kwam terug. Zo had Kim Wilde in 2003 samen met de Duitse zangeres Nena de tweetalige hit 'Anyplace, Anywhere, Anytime.' Dat nummer stond vijf weken op een in Nederland. In 2006 scoorde ze weer een hit met 'You Came'.

De voorverkoop van het concert start vrijdag om 10.00 uur.