'Wat verbergt Nijmegen in geheime stukken over warmtenet?'

Wat ging er allemaal fout bij de aanbesteding van het warmtenet in de Waalsprong en het Waalfront in Nijmegen? Over die vraag buigt de gemeenteraad zich in februari. Het college wil onderdelen in het dossier alleen in het geheim bespreken. Raadslid Theo de Wit van de PvdA in Nijmegen wil dat juist in openbaar doen.

Volgens De Wit heeft energiebedrijf Nuon een monopoliepositie verworven. 'Ik heb gehoord van iemand in de Waalsprong die zijn huis helemaal elektrisch verwarmt maar die toch jaarlijks aan de Nuon moet betalen omdat hij daar nu eenmaal aan vastzit.'

'Besluiten college niet transparant'

Het monopolie is het resultaat van onderhandelingen met Nuon in het verleden, vermoedt De Wit. De rekenkamer oordeelde eind vorig jaar al dat de besluiten van het college daarover verre van transparant waren en dat raadsleden hun controlerende taak niet konden uitvoeren.

Geheime stukken per ongeluk al online

De gemeenteraad debatteert volgende maand over het rapport van de rekenkamer. De Wit vraagt zich af waarom het college niet alle stukken openbaar maakt. Op 27 november stonden veel geheime stukken ineens online. 'Per ongeluk', zo oordeelde het college, dat ze een dag later weer van het internet liet halen. De Wit vraagt zich af waarom. 'Zo spannend is het allemaal niet', oordeelt hij.

Het PvdA-raadslid vraagt zich daarom nu juist af wat het college te verbergen heeft. 'Zijn er soms stukken die ook de rekenkamer over het hoofd heeft gezien?' Of heeft ook de rekenkamer ook niet alles mogen inzien? Want sommige delen zijn aangemerkt als 'niet openbaar' in het rood.'

Besluiten niet aan raad voorgelegd

Uit het onderzoek van de rekenkamer blijkt dat de zaken eind 2011 ineens in een stroomversnelling kwamen en dat besluiten die de raad eerst voorgelegd zou krijgen, plotseling al genomen waren en aan de raad werden meegedeeld.

Nijmegen verkocht warmtestation en moest geld toeleggen

Uit het onderzoek blijkt ook dat Nijmegen een warmtestation verkocht aan Nuon en dat de gemeente daarvoor juist moest betalen. De Wit: 'Hoeveel, dat is niet duidelijk. Maar er gaan geruchten dat het om misschien wel om miljoenen gaat.'

Juist over dit soort zaken wil De Wit in alle openheid kunnen praten. 'Burgers hebben ook recht om te weten wat er met hun belastinggeld gebeurt.' Coalitiepartijen SP en D66 zijn het ermee eens dat er zoveel mogelijk in de openbaarheid moet worden gesproken over dit dossier.

'Vervelend dat stukken per ongeluk online hebben gestaan'

Wethouder Tiemens (GroenLinks) laat weten dat ten onrechte de indruk is ontstaan dat het college alles achter gesloten deuren zou willen behandelen. 'Maar we hebben in het verleden met Nuon nu eenmaal de afspraak gemaakt dat we bepaalde delen niet openbaar zouden maken. Daarom is het ook zo vervelend dat die stukken per ongeluk online gestaan hebben.'

Woensdagavond stelt De Wit de geheimhouding aan de orde in de gemeenteraad.