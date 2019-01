Enorme drieluiken Gilbert & George te zien in Kröller-Müller Museum

The Paintings (with us in the nature). Foto: Kröller-Müller Museum

Een unicum in het Kröller-Müller Museum in Otterlo. Vanaf half februari zijn er in het museum zes grote drieluiken van het Britse kunstenaarsduo Gilbert & George te zien. De werken zijn door hun breedte van bijna 7 meter moeilijk te exposeren.

Het museum kocht het werk The Paintings (with us in the nature) in 2010 voor 2,5 miljoen euro. Vanwege hun grootte neemt expositie van de drieluiken een hele zaal in beslag en wordt dit dan ook niet vaak gedaan.

Gilbert & George maakten The Paintings in 1971. De werken tonen de kunstenaars in verschillende poses in een typisch Engels landschap. Ze zijn van 16 februari tot en met 5 mei in het museum op de Hoge Veluwe te bewonderen.

