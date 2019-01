Grote zorgen omwonenden van bedrijventerrein TPN-West

Het bedrijventerrein moet duurzamer. Daar is niemand op tegen. De manier waarop, daar wordt over gebakkeleid. In een brief aan het college van burgemeester en wethouders uiten vertegenwoordigers van de mensen die rond TPN-West wonen hun ongenoegen.

De vraag of praten helpt

Wil Nijmegen wel of geen duurzaam bedrijventerrein? Dat vragen ze zich hardop af. Zolang daar onduidelijkheid over bestaat, achten de bewoners voortzetting van het overleg weinig zinvol. Ze willen om tafel met de verantwoordelijke wethouders. En snel. De wethouders hebben toegezegd daar op in te gaan. Maar het is maar de vraag of dat tot tevredenheid gaat leiden.

De omwonenden willen dat de gemeente waakt over hun woongenot, de overlast die ze ervaren aanpakt en risico's voor hun gezondheid minimaliseert. In samenspraak met de bedrijven die er al gevestigd zijn vinden ze bijvoorbeeld dat bedrijven die zich nieuw willen vestigen op TPN-West zich zouden moeten houden aan nieuwe - strengere - duurzaamheidseisen.

Economische belangen

Maar wethouder Noel Vergunst wil daar niet van weten. Het zou beperken wie of wat zich op het bedrijventerrein zou kunnen vestigen. 'Op voorhand inperken van de mogelijkheden doen we niet.' Dat levert de gemeente economisch teveel nadelen op. 'Gek dat de Groene Hoofdstad van Europa 2018 nu niet thuis geeft', verzucht Hans Sprangers. Hij is één van de mensen die namens omwonenden de brief opstelde.

'Het is een bedrijventerrein midden tussen woongebieden ingeklemd. Daar moet je rekening mee houden', zegt Sprangers. Duurzaam aanpakken kan volgens de gemeente dan weer wel als het gaat om twee reuzen van windmolens die langs de Waal op het terrein van van de gesloopte energiecentrale moeten komen. Dat zien de omwonenden niet zitten. Ze vrezen ernstige aantasting van hun woonplezier. Iets dat ze juist méér in plaats van minder overlast gaat bezorgen.