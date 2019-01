Zomaar een groot wit doek? Nee natuurlijk niet!

Pieter neemt deze week een kijkje in Museum Henriette Polak in Zutphen. Daar zijn namelijk tot en met 7 juli dit jaar de portretten van Willem den Ouden te zien. Het is een eerbetoon aan Willem den Ouden want hij was nauw betrokken bij de oprichting van het museum en zijn werk behoort tot de kern collectie.

Willem den Ouden is een van de beste landschapschilders van Nederland. Hij is niet voor niets bekend als schilder en beschermer van het rivierenlandschap in de Betuwe.