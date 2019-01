PvdA en CDA willen uitleg van gedeputeerde over motie jeugdzorg

Die partijen dienden - samen met D66 - in november een motie in om de tekorten in de Gelderse gemeenten op jeugdzorg in kaart te brengen. Markink stelde de motie uit, omdat hij een landelijk onderzoek wil afwachten. Dat onderzoek richt zich op dertig gemeenten, vijftien die het goed en vijftien die het niet goed doen. De Gelderse motie wilde juist een duidelijk beeld over de tekorten in Gelderland.

Met die motie moest ook een lobby richting Den Haag gevormd worden. Die lobby moet er hoe dan ook komen, vindt het CDA. Een andere reden -aangedragen door Markink - is de wijziging in de jeugdwet. Dat gaat over het woonplaatsbeginsel, een regel die bepaalt wie betaalt. Die wet wordt in 2021 ingevoerd. 'Zolang willen wij niet wachten', aldus de PvdA.