Russische protestgroep Pussy Riot in Luxor Live

De Russische band Pussy Riot speelt woensdagavond in Luxor Live in Arnhem. De groep is bekend geworden met provocatieve punkrock optredens op publieke plekken.

Pussy Riot is voor vijf shows in Nederland. Arnhem is de vierde show. Volgens Marijn de Valk van Luxor Live halen ze met deze act een stukje geschiedenis naar Nederland: 'Als je over vijftig jaar terugkijkt is dit bij uitstek een act die eruit springt. Juist vanwege hun theaterperformance en het politieke randje dat ze meenemen'.

Wereldwijde aandacht

Eind 2012 kreeg Pussy Riot wereldwijd aandacht toen leden van de groep werden opgepakt tijdens een protestoptreden tegen president Poetin in een kerk in Moskou. Drie van de leden werden veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf.

Sinds 2014 laat de groep regelmatig van zich horen met acties tijdens de winterspelen in Sochi, recent tijdens het WK en in diverse video’s of als sprekers op conferenties en festivals

Het optreden is volgens de organisatie niet uitverkocht. 'Het wordt druk, maar er zijn nog wel kaarten beschikbaar'.