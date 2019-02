In hoger sferen door lachgas: Elburg waarschuwt jongeren

Er worden in de gemeente Elburg steeds meer slagroompatronen gevonden. 'Een gevaarlijke ontwikkeling,' zegt jongerenwerker Caroline Turner van Stichting Wiel (Welzijn in Elburg).

De jongeren gebruiken het lachgas in de patronen om high van te worden. Turner demonstreert aan de verslaggever hoe de capsules gebruikt worden, via een ballon. Stichting Wiel waarschuwt via sociale media voor het gebruik van het lachgas. Als jongeren het gas zonder ballon inademen is er kans op bevriezing van lippen en longen, vertelt ze.

Luister hier naar het gesprek met Caroline Turner:

'Niet mijn ding'

Maar er zijn meer risico's, vooral als het gecombineerd wordt met alcohol, zoals zuurstoftekort in de hersenen. Ook op de lange termijn kunnen de gevolgen ernstig zijn, zoals hersenschade, neurologische stoornissen, impotentie en onvruchtbaarheid.

In de afgelopen weken zijn er al meer dan 60 patronen in Elburg op straat gevonden. Jongerenwerker Turner weet wat het is om lachgas te gebruiken. 'In de jaren negentig was ik ook jong en toen heb ik het ook geprobeerd. Een lichte roes, ik vond het niet heel interessant, ik vond er niet veel aan, dit was niet mijn ding.'

'Aandacht maakt verleiding groter'

Omdat lachgasgebruik wettelijk niet verboden is kan de gemeente Elburg niet meer doen dan waarschuwen, onder andere via sociale media. Wethouder Krooneman wil vooral de ouders en verzorgers wijzen op de risico's.

'Ik denk ook niet dat het probleem overtrokken moet worden. Daarmee bedoel ik het risico als jongeren heel veel aandacht krijgen met dit probleem, het heel verleidelijk wordt om dit ook eens te gaan proberen', zegt de wethouder.

Turner: 'Maar in de tussentijd zien wij het op straat gebeuren. Wij gaan niet wachten tot kinderen eraan onderdoor gaan.' De gemeente en Stichting Wiel komen samen met een plan van aanpak om de jongeren zo goed mogelijk voor te lichten.