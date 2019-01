'Provincie wordt als excuus gebruikt', vijf vragen over bouwen in de Achterhoek

1. Wat vond u van de documentaire?

'Ik vond het een leuke documentaire, het was heel vrolijk. Je zag heel goed het noaberschap in het buurtschap. Mensen kennen elkaar heel goed, maar je bent er ook op droevige momenten voor elkaar. Mooi om te zien. Er zijn meer buurtschappen - niet alleen in de Achterhoek - waar het moeilijk is aan de vraag van starters te voldoen. Dat komt omdat gemeenten op dit moment keuzes maken waar ze wel en waar ze geen woningen willen. Dat is een politieke keuze, een heel ingewikkelde keuze. Die maken gemeenten vaak samen in een regio. Dat is een goede zaak, want heel vaak zie je een samenhang in een regio. Als de ene gemeente iets beslist, heeft dat effect op een andere.'

Het is dinsdag Woondag bij Omroep Gelderland. Al onze verhalen verzamelen we in ons dossier over de Gelderse woningmarkt.

2. De burgemeester van Winterswijk - Joris Bengevoord - wijst in de documentaire heel specifiek naar de provincie. Die moet het oplossen. Is dat terecht?

'Nee. Gemeenten maken hun eigen keuzes. En dat is maar goed ook, want gemeenten zijn er voor de eigen inwoners. De provincie wordt weleens als excuus gebruikt. Dat is wel te begrijpen, want het is heel ingewikkeld voor gemeenten deze keuzes te maken en uit te leggen. Er wordt nogal makkelijk gezegd 'het mag niet van de provincie'. Dat klopt niet, want uiteindelijk maken we afspraken met elkaar. Die zijn gebaseerd op de goede dingen van de regio.'

De burgemeester en ik hebben naar aanleiding van de documentaire afgesproken om binnenkort koffie te gaan drinken. Gedeputeerde Josan Meijers

'Kijk... We hebben een kortetermijnopgave en een langetermijnopgave. Dat maakt het ingewikkeld: op de korte termijn wil iedereen een woning hebben. Dat zie je ook in de documentaire en dat snap ik heel goed, maar op de lange termijn zien we in alle prognoses dat de Achterhoek een andere woningvoorraad nodig heeft, dus dan gaat het schuren.

Dan ga je nu woningen bouwen die over tien of twintig jaar misschien niet meer nodig zijn. Dan moet je op een andere manier gaan denken, bijvoorbeeld over circulair bouwen. Dat je een woning bouwt die je ook weer makkelijk afbreekt. De burgemeester en ik hebben naar aanleiding van de documentaire afgesproken binnenkort koffie te gaan drinken. De burgemeester vroeg: is het dan goed als ik mensen uit de regio meeneem? Dat lijkt me hartstikke leuk.'

3. Maar - dat melden Statenleden ook - lokale bestuurders lijken wel vaker naar de provincie te wijzen, dat die dingen verbiedt. Hoe komt dat?

'Dat zou kunnen, maar ik denk dat we ook weleens als excuus worden gebruikt. Er is - ook in de Achterhoek - ruimte om te bouwen, maar er is wel de noodzaak goed na te denken over waar je bouwt en hoe je bouwt. Zoals ik net al zei: circulair bouwen kan een goede oplossing zijn. Bouwen met beleid. Alles wat je nu bouwt - op de traditionele manier - staat er over veertig jaar nog.'

4. Wat doet de provincie wel?

'De provincie kan helpen met kijken naar wat er dan wel kan in de regio. Wij hebben bijvoorbeeld als provincie een regeling dat als mensen als groep een aantal woningen wil bouwen - collectief particulier opdrachtgeverschap heet dat - dat wij dan kunnen ondersteunen. Dat kwam ook in de documentaire terug. We hebben ook een ander programma, SteenGoed Benutten, en daarbij kijken we hoe oude gebouwen kunnen worden omgevormd.'

Foto: Omroep Gelderland

5. Maar juist dat voorbeeld van collectief opdrachtgeverschap vindt in de documentaire geen doorgang?

'Dat is een van de redenen waarom ik met de burgemeester in gesprek wil. Ik ben heel benieuwd wat dan de hobbels waren waarom dit plan niet door kon gaan. We hebben bijvoorbeeld in Harreveld gezien - een ander buurtschap - dat een groep jongeren heel enthousiast aan de bel trok en met hulp van de gemeente en de provincie is het gelukt om een oude fabriek af te breken en daar woningen te bouwen. Er kan een hele hoop wel als je met elkaar in gesprek gaat.'

De documentaire 'Ik ben verkocht' wordt dinsdag uitgezonden op TV Gelderland en ieder uur herhaald. Online (terug)kijken kan ook via Uitzending Gemist.

Zie ook: