Arbeidsmigranten niet meer in goedkope woningen

Een woning in een woonwijk, die wordt opgekocht voor de huisvesting van arbeidsmigranten, moet een minimale taxatiewaarde hebben van 225.000 euro. Ook mag maar vijf procent van de woningen in één straat gebruikt worden als locatie voor de huisvesting van deze groep.

Dat staat te lezen in een conceptplan van de gemeente Maasdriel. Dinsdagavond worden de plannen in een raadscommissie besproken. Maasdriel is net als veel andere gemeentes bezig met de ontwikkeling van nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Geen wildgroei in huisvesting

De gemeente wil tegengaan dat in de gemeente veel goedkopere koopwoningen worden opgekocht voor de huisvesting van met name Oost-Europese tijdelijke arbeidskrachten. Als de nieuwe regels worden overgenomen mogen er in één woning ook niet meer dan vier mensen worden gehuisvest.

Grootschalige huisvesting alleen onder voorwaarden

Grootschalige huisvesting in Maasdriel wordt in het conceptplan wel mogelijk, maar is aan strikte voorwaarden gebonden. Zo mag er per kern maar een grootschalige huisvestingslocatie komen en mogen de arbeidsmigranten maar maximaal 10 procent van de bevolking van die kern bedragen.

Ook moeten de arbeidsmigranten die hier wonen een economische binding hebben met Maasdriel of een buurgemeente.