Prijzenregen bij Doetinchemse Sportverkiezing

Sportend Doetinchem is maandagavond in het zonnetje gezet in Schouwburg Amphion. Naast bekende sporters als Richèl Hogenkamp en Stanley Koemans werden ook een aantal maatschappelijke sportactiviteiten geëerd met een prijs.

'Deze mensen maken Doetinchem allemaal een stukje mooier', vindt burgemeester Mark Boumans, die presentator was van de avond. 'Iedereen die hier was is al een winnaar. Er kan er maar één de echte prijs krijgen, maar met de grootste mogelijke waardering voor iedereen die gekomen is.'

'Mooie waardering'

De prijs voor Sportvrouw van 2018 ging naar Hogenkamp. 'Voor mij was het afgelopen jaar lastig en dit is een mooie waardering om het nieuwe seizoen mee te beginnen', aldus de tennisster, die vorig jaar onder meer twee ITF-toernooien won. 'Dat het een Doetinchemse prijs is, is toch wel iets extra’s en als je ziet wat een mooie avond het is met mooie initiatieven, dan kenmerkt dat Doetinchem ook wel.'

'Team en ik werken gigantisch hard'

Vorig jaar greep bokser Koemans nog naast de titel, maar nu liet hij concurrenten Caner Cavlan en Pascal Schepers achter zich. 'Een hele eer', vindt de regerend Nederlands kampioen in de categorie superzwaargewicht. 'We werken er zo gigantisch hard voor, ik en mijn team, dan is het leuk dat het zich ook uitbetaald. Dat de Achterhoek achter ons staat is mooi om te zien.'

Mogelijk Achterhoekse sportverkiezing

Hoewel volgend jaar de derde editie van de Doetinchemse Sportverkiezing al op de rol staat, is Boumans best te porren voor een Achterhoekse variant van de verkiezing. 'Een goed idee, dus we moeten maar eens kijken', vertelt de burgemeester. 'Maar het is natuurlijk fantastisch om het hier op Doetinchemse schaal te doen.'



Alle winnaars op een rij:

Sportman van het jaar 2018: Stanley Koemans

Sportvrouw van het jaar 2018: Richèl Hogenkamp

Sportploeg van het jaar 2018: DZC’68 JO15

Sporttalent van het jaar 2018: Tristan Botteram

Aangepast sporter van het jaar 2018: Greetje Fischer

Vrijwilliger van het jaar 2018: Sjaak Derksen

Sportstimuleringsinitiatief van het jaar 2018: Jongeren centrum Sport en gezondheid

Schoolinitiatief van het jaar 2018: Mariëndael Doetinchem