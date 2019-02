In de documentaire volgen we atlete Kimberley Bos. Als ze op jonge leeftijd begint met atletiek heeft ze al snel de smaak te pakken. Ze kan aardig sprinten en besluit bij een sportdag in Ede in een bobslee te stappen. Per toeval ontdekt ze dat ze hier aardig talent voor heeft. Ze begint dan ook als bobslee-atlete en vindt zo haar weg naar de kleine skeletonslee. In de film 'Hard IJs' volgen we Kimberley Bos en haar weg naar absolute top binnen de sport skeleton. Samen met haar coach Kristan Bromley traint ze hard om haar tijden en prestaties te verbeteren; Kimberley wijdt haar hele leven aan de sport.

Afgelopen Olympische Winterspelen stond ze als eerste Nederlandse vrouwelijke skeletonster ooit aan de start in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Een grote stap op weg naar de top. De film moet een compleet beeld schetsen van het leven van Kimberley. De snelheid en adrenaline aan de ene kant, het leven aan een eenzame top aan de andere kant.

Skeleton is Nederland een relatief kleine, onbekende sport. Zonde, vinden wij. Ons doel is dan ook om heel Nederland enthousiast te maken over deze bijzondere sport, en vooral deze bijzondere sportvrouw.

De documentaire Hard IJs wordt uitgezonden op dinsdag 19 februari vanaf 17.20 uur op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken kan ook via Uitzending Gemist.