We krijgen steeds vaker te maken met extreem weer en zo moet dat worden beperkt

Door klimaatverandering krijgen de steden in Oost-Nederland en West-Münsterland vaker te maken met extreme neerslag, hitte en droogte. De effecten daarvan – bijvoorbeeld wateroverlast, watertekorten, slechte waterkwaliteit en hittestress - merken we steeds vaker, zowel binnen als buiten onze landsgrenzen. Door samen te werken en van elkaars sterke punten te leren verwachten de Duitse en Nederlandse steden en waterschappen (die er ook bij betrokken zijn) meer en betere resultaten te boeken in het ‘waterrobuust’ maken van stedelijk gebied.

Lokale projecten

In de periode 2019-2021 worden twaalf samenwerkingsprojecten opgezet en uitgevoerd. Alle projecten maken deel uit van een breder plan van de betreffende stad of waterschap. Bij de projecten ligt de focus op het voorkomen, beperken en bestrijden van overlast door extreem weer. Zo wordt gekeken naar de watergangen in en om de stad en proberen de steden effectief op te treden in periodes van extreme neerslag of juist droogte.

Vierakkerse Beek

Zutphen bekijkt samen met Bocholt onder andere hoe de wateraanvoer naar de Vierakkerse Laak bij Zutphen kan worden verbeterd. Deze beek kwam afgelopen zomer leeg te staan door de droogte, waardoor er veel vissen stierven. Daarnaast wordt in de Hanzestad samen met Münster ook gekeken naar de waterberging in de historische vesting en de Vispoortgracht. Het is de bedoeling dat inwoners van Zutphen actief bij deze projecten worden betrokken.

Subsidie

Het project Waterrobuuste Steden is mogelijk dankzij een subsidieprogramma van de Europese Unie. De provincies Gelderland en Overijssel en de deelstaat Nordrhein-Westfalen leveren ook een financiële bijdrage. De opgedane kennis en ervaringen worden gedeeld met andere gemeenten en overheden in de grensregio.

De partners willen de samenwerking ook na afloop van het project voortzetten.