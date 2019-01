Voormalige Tielse veer Hendrikus begint aan tweede leven

'Een geschenk uit de hemel', reageert Maarten Copper van de Stichting tot behoud Hendrikus. De stichting is opgericht om de Hendrikus, die eind 2015 vervangen werd door het nieuwe veer Pomona, voor de streek te behouden. Het karakteristieke veer, vernoemd naar verzetsman en veerbaas Hendrik Blijdenstein, deed vele tientallen jaren dienst tussen Tiel en Wamel en is door veel inwoners in het hart gesloten.

'Het is een varend monument', zegt Copper. 'En nog in prima staat. Wel moeten er enkele reparaties en aanpassingen uitgevoerd worden om hem volwaardig als schip gecertificeerd te krijgen.' De tienduizenden euro's die hiervoor nodig zijn, heeft de stichting niet.

Waterbus

Sinds eind 2015 ligt het schip in de haven van Tiel om bij gelegenheid in te vallen voor de Pomona. Aanvankelijk was het te koop, maar hiervoor was niet veel belangstelling. De gemeente besloot vorig jaar om het veer 'om niet' over te dragen aan de stichting. Daarna meldde ODV Maritiem zich om de Hendrikus van de gemeente Tiel te kopen. Omdat ODV dringend een schip nodig heeft om als een soort waterbus in te zetten, en de stichting geen geld heeft om de noodzakelijke aanpassingen en keuring uit te laten voeren, zijn de partijen tot een tussenoplossing gekomen.

Recreatief vaartuig

ODV huurt de Hendrikus voor een jaar en zorgt dat het schip gerepareerd en gecertificeerd wordt. Daarna keert het terug naar Tiel om als recreatief vaartuig te worden ingezet, zoals dat ook met de Waalschokker Neeltje Jantje gebeurt. 'De Hendrikus is daarvoor zeer geschikt omdat er makkelijk groepen wandelaars en fietsers op kunnen', zegt Copper. 'Er is belangstelling vanuit onder meer het Regionaal Bureau voor Toerisme, de haven van Culemborg. We hebben nu een jaar de tijd om een leuke exploitatie op te zetten.'

De Hendrikus is inmiddels vanuit de haven van Tiel naar Maassluis gebracht waar hij de werf op gaat voor de nodige reparaties.