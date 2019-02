Nog geen plannen voor het weekend? Dit zijn onze tips

Ook dit weekend is er natuurlijk weer van allemaal leuks te doen in de provincie. Maar heb je nog geen idee wat jij gaat doen? Hieronder heb ik een paar leuke tips voor je op een rijtje gezet.

Gluren bij de Buren

Dit weekend kun je naar het grootste huiskamerfestival van Nederland; Gluren bij de Buren. In woonkamers bij jou in de buurt worden verschillende optredens gegeven. Het is een heel divers programma met cabaret, muziek en theater. In Gelderland doen de steden Nijkerk, Tiel en Zutphen mee.

Allemaal beurzen in Gelderland

Er worden dit weekend in Gelderland allemaal verschillende beurzen gehouden. Op zaterdag kun je onder meer naar de Militaria- en Uniformenbeurs in 't Harde, de Landbouwminiaturenbeurs in Beesd en naar de Verzamelbeurs in Elburg. In het Goffertstadion in Nijmegen wordt het hele weekend de Paraviewbeurs gehouden.

Ja ik wil...naar een Weddingfair

Aanstaande bruidsparen kunnen dit weekend het beste naar Arnhem gaan. In de Eusebiuskerk wordt zondag de Weddingfair gehouden. Er zijn allemaal leveranciers, je kunt een workshop volgen en er is natuurlijk ook een modeshow. De entree is gratis en de beurs duurt van 11.00 tot 17.00 uur.

Kasteel Hernen Bewoond

Dit weekend neemt 'MARS Compagnie te voet' hun intrede in Kasteel Hernen. Op beide dagen is het mogelijk in de middag een kijkje te nemen in het leven van de bewoners van het kasteel in de 17e eeuw. "Compagnie te voet" beelden een Staatse infanterie compagnie uit het begin van de 17e eeuw zo waarheidsgetrouw mogelijk uit.

Nieuwe tentoonstelling CODA

In het CODA in Apeldoorn kun je vanaf zondag de werken van de Duitse kunstschilder Bettina van Haaren zien. Voor het eerst zijn haar schilderijen en werken op papier in Nederland te zien. De expositie is van 10 februari tot en met 2 juni 2019 te bezoeken.

Avond vol coverbands in Nijmegen

In Nijmegen kun je zaterdagavond genieten van verschillende coverbands tijdens het Tribute in Oost Festival. In totaal doen zeven kroegen mee aan het festival. Er treden onder meer coverbands van Doe Maar en Coldplay op. Kaartjes worden bij de deur van de kroegen verkocht.

In het programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland. Elke week zet ze ook de leuke tips voor het weekend voor je op een rijtje. Heb je nog leuke uittips voor de komende tijd? Laat het ons dan weten uit@gld.nl